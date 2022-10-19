За что платили Пугачевой 21 млн рублей в час: вам и не снилось

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Алла Пугачева, по заверению гендиректора компании «РУ-Концерт» Евгения Морозова, получала в России самый большой гонорар из всех наших артистов. Об этом сообщает сайт КП.

«350 тысяч долларов (более 21 миллиона рублей) за часовое выступление», — огорошил Морозов цифрой.

К слову, не исключено, что Алла Борисовна вовсе не лишилась такого приработка, ведь в Россию ей никто не запрещал приезжать вновь. В отличие от ее мужа Максима Галкина, признанного в РФ иноагентом, никакие органы против нее никаких дел не заводили. Пока было слышно только о начатых проверках.