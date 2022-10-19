За что платили Пугачевой 21 млн рублей в час: вам и не снилось

Алла Пугачева.

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press 

Не исключено, что звезда будет и сейчас зарабатывать столько же.

Недавно критик Сергей Соседов удивлялся заработкам российских артистов, он убежден, что их труд не соразмерен деньгам, которые они требуют. Тем более, художественная ценность продукта многих представителей отечественного шоу-бизнеса весьма сомнительна.

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Алла Пугачева, по заверению гендиректора компании «РУ-Концерт» Евгения Морозова, получала в России самый большой гонорар из всех наших артистов. Об этом сообщает сайт КП.

«350 тысяч долларов (более 21 миллиона рублей) за часовое выступление», — огорошил Морозов цифрой.

К слову, не исключено, что Алла Борисовна вовсе не лишилась такого приработка, ведь в Россию ей никто не запрещал приезжать вновь. В отличие от ее мужа Максима Галкина, признанного в РФ иноагентом, никакие органы против нее никаких дел не заводили. Пока было слышно только о начатых проверках.

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