«Воу, даже зеркало запотело»: Ольга Бузова в одном полотенце свела с ума поклонников

А теперь перед сном Бузова приняла ванну. Она решила выложить горячее фото. Артистка позировала без одежды с мокрыми волосами и каплями воды на теле. Свои прелести она прикрыла махровым полотенцем. Ольга протерла зеркало, которое запотело от перепада температуры и влажности. Звезда не побоялась предстать без макияжа.

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