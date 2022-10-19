«Воу, даже зеркало запотело»: Ольга Бузова в одном полотенце свела с ума поклонников

Ольга Бузова уже давно стала медийной персоной. Она не скрывает, что шоу «Дом-2» помогло ей стать звездой. Теперь она ведет несколько передач и дает концерты. На многие проекты ее зовут в качестве почетной гостьи. Однако также Ольга не раз оказывалась в неловких ситуациях. Она недавно даже накричала на съемочную группу.
Недавно Ольга приехала в Сочи. Как оказалось, ее пригласили не просто сыграть в спектакле, а на большом лайнере. И так она поплыла до Стамбула. При этом с собой телеведущая взяла мниатюрные платья, кожаные брюки и топы.
А теперь перед сном Бузова приняла ванну. Она решила выложить горячее фото. Артистка позировала без одежды с мокрыми волосами и каплями воды на теле. Свои прелести она прикрыла махровым полотенцем. Ольга протерла зеркало, которое запотело от перепада температуры и влажности. Звезда не побоялась предстать без макияжа.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Ольга. Многие признались, что без косметики она помолодела. Другие посчитали снимок очень смелым.
«Ох, какой кадр», «Мокрая Оленька», «Воу, даже зеркало запотело», «А для кого селфи? Это для бойфренда?», «Время идет, а фотографии все такие же», «Опять в туалет селфи», «Ну хорошенькая, миленькая, свежая», — стали писать подписчики.