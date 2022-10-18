«Дряблый животик в 36 лет?»: Ольга Бузова в наряде из ниточек блеснула пополневшей фигурой в нижнем белье

Ольга Бузова уже давно стала знаменита на всю страну. Она продолжает вести передачи на канале ТНТ. Артистка также дает концерты и играет в театре. Пока лишь личную жизнь она не смогла построить. Однако телеведущая не перестает работать над фигурой и носить женственные наряды. Звезда в этом году активно занимается спортом, но не вернулась в форму.
И пока Бузова продолжает работать, в эфир выходят новые серии шоу «Звезды в Африкке», в котором она снялась летом. Телеведущая делится кадрами, которые были сделаны на съемках. Если теперь она носит короткие платья в Сочи, то тогда артистка щеголяла в еще более смелых нарядах.
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На этот раз на фото Ольга была запечатлена в зеленом костюме с топом и юбкой из тонких ниток. Она засветила черное нижнее белье. Телеведущая обнажила свой живот и другие прелести. Она позировала в саванне.
Поклонники были удивлены. Многие подвергли ее критике за провокационный аутфит. Но некоторые посчитали, что у Бузовой красивые формы. «Словно платье зажевало в стиральной машинке», «Оля, в трусах в кадре?», «Очень странный образ», «Ну все же видно», «Дряблый животик в 36 лет?», «Очень смело», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды