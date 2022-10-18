«Дряблый животик в 36 лет?»: Ольга Бузова в наряде из ниточек блеснула пополневшей фигурой в нижнем белье

И пока Бузова продолжает работать, в эфир выходят новые серии шоу «Звезды в Африкке», в котором она снялась летом. Телеведущая делится кадрами, которые были сделаны на съемках. Если теперь она носит короткие платья в Сочи, то тогда артистка щеголяла в еще более смелых нарядах.

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