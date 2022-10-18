Эффектное преображение: Кудрявцева в воздушной блузке с рукавами-буфами покрасовалась на съемках

Лера Кудрявцева большую часть жизни снимается для телевидения. Она не скрывает, что начинала карьеру в качестве танцора и работала в коллективах у звезд, а уже потом стала ведущей. Блондинка в этом году отметила 51-летие. Она не перестает следить за фигурой и выбирать женственные наряды, когда ведет концерты и передачи.
Накануне Лера смогла провести время с дочкой Марией, которой четыре года. Однако обычно после съемок она возвращается поздно. 17 октября телеведущая снова оказалась в студии. Она решила показать, как ее преображают в гримерке.
Сначала Кудрявцева сидела в кресле в алом халате. Визажистка наносила ему макияж. А потом с ней поработали стилист и специалист по волосам. На другом кадре блондинка уже сидела в воздушной блузке изумрудного цвета с рукавами-буфами. Брошь с камнями украшала наряд. Ей сделала гладкую прическу с пробором.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие отметили, что у нее броская внешность даже без макияжа. «Ну что за куколка», «Выглядите сногсшибательно», «Классная», «Вот это эффектно», «Наряд шикарный», «Как возле вас все жужжат, как пчелки», «Вы вообще не меняетесь», «Даже без макияжа молода свежа», — прокомментировали кадры подписчики.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды