Эффектное преображение: Кудрявцева в воздушной блузке с рукавами-буфами покрасовалась на съемках

Сначала Кудрявцева сидела в кресле в алом халате. Визажистка наносила ему макияж. А потом с ней поработали стилист и специалист по волосам. На другом кадре блондинка уже сидела в воздушной блузке изумрудного цвета с рукавами-буфами. Брошь с камнями украшала наряд. Ей сделала гладкую прическу с пробором.

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