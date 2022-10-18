Севастьянова в кожаном платье-бюстье свела с ума поклонников, засветив округлый бюст (горячее фото)

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она завоевала множество наград в качестве художественной гимнастки. Ей удалось завоевать олимпийское золото. Она теперь предпочитает путешествовать и иногда появляется на телевизионных проектах. Недавно спортсменка снова снялась в шоу «Звезды в Африке».
Примечательно, что Севастьянова уже несколько месяцев находится в Монако. Она проводит время с бойфрендом. Каждый раз гимнастка выходит в свет в женственных нарядах. Она привыкла подчеркивать достоинства фигуры. Также спортсменка много загорает, позируя в мини-бикини на камеру.
На этот раз Севастьянова облачилась в кожаный комбинезон-бюстье. Она накинула на плечи жакет. Гимнастка обнажила свой пышный бюст на камеру. Она также сделала акцент на стройные ноги. Чемпионка на каблуках позировала в уборной. Она выложила горячее селфи в соцсети в дерзком образе.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники признали, что она свела их с ума. Многие были сражены ее фигурой. Каролина поддержала тренд на наряды из кожи.
«Ох, какая роскошная», «У вас не фигура, а мечта», «Просто слов нет», «Я теперь не усну», «Классная чикуля», «Ну как не смотреть на вас!», «Слишком откровенное декольте», «Это так горячо», — стали писать подписчики.