Тьяго выше мамы: Нетребко в джинсах скинни и остромодном плаще отметилась с повзрослевшим сыном в замке

Анна Нетребко является известной певицей. Она выступала на большой сцене в самых разных странах. Артистка не перестает радовать публику. Недавно она съездила в Израиль и дала концерт в Неаполе. Каждый раз звезда находила время на прогулки. Она славится своим чувством стиля и каждый раз предстает в новых образах.
Но теперь Анна находится в Вене, где живет много лет. Она готовится к новым гастролям. Однако пока оперная дива устраивает домашние посиделки. Она накануне прогулялась по кукурузному полю. Артистка любит посещать необычные места.
На этот раз Нетребко отправилась в место, где находятся старинные замки. Она взяла с собой друзей и единственного сына Тьяго, которому 14 лет. Оперная певица покрасовалась в джинсах скинни и плаще с принтом. Она подчеркнула свои стройные ноги. А вот ее наследник оделся в спортивном стиле. Звезда поделилась кадрами с прогулки по историческим местам.
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Анна Нетребко с сыном Тьяго и друзьями. Фото: соцсети звезды
«Сегодня мы посетили старинные замки – их тут много… природа и ландшафты впечатляют», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие также поразились тому, как вырос ее наследник. Тьяго стал выше мамы.