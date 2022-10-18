Тьяго выше мамы: Нетребко в джинсах скинни и остромодном плаще отметилась с повзрослевшим сыном в замке

На этот раз Нетребко отправилась в место, где находятся старинные замки. Она взяла с собой друзей и единственного сына Тьяго, которому 14 лет. Оперная певица покрасовалась в джинсах скинни и плаще с принтом. Она подчеркнула свои стройные ноги. А вот ее наследник оделся в спортивном стиле. Звезда поделилась кадрами с прогулки по историческим местам.

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