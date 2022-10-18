«Намочила свой орех»: Севастьянова в белоснежном бикини на тесемках грациозно плюхнулась в море

Каролина Севастьянова является известной гимнасткой. Она не раз побеждала на соревнованиях. Ей удалось стать олимпийской чемпионкой. После этого спортсменка предпочла завершить карьеру. Она не теперь много путешествует. Не так давно Каролина даже приняла участие в шоу «Звезды в Африке», где заставила многих завидовать ее растяжке.
Теперь Севастьянова отдыхает в Монако. Она регулярно делится кадрами, на которых красуется в дерзких нарядах. Гимнастка носит облегающие наряды, демонстрируя достоинства фигуры. Она также наряжается, чтобы пойти в ресторан на ужин.
А также Каролина находит время для настоящего отдыха. Она то загорает у бассейна, то нежится на пляже. На этот раз гимнастка поделилась пикантным кадром. Она плюхнулась в воду в белоснежном мини-бикини на тесемках. Спортсменка обнажила плоский живот. Она грациозно намочила свои прелести в море.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая русалка», «Ну что за фигурка», «Смотришься как богиня», «Я просто сражена вашей красотой», «Намочила свой орешек», «Умеешь поражать», «Ну животик такой идеальный», «Ох, на вас хочется смотреть», — стали писать подписчики.