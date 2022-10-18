«Намочила свой орех»: Севастьянова в белоснежном бикини на тесемках грациозно плюхнулась в море

А также Каролина находит время для настоящего отдыха. Она то загорает у бассейна, то нежится на пляже. На этот раз гимнастка поделилась пикантным кадром. Она плюхнулась в воду в белоснежном мини-бикини на тесемках. Спортсменка обнажила плоский живот. Она грациозно намочила свои прелести в море.

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