«Оля, прикрой тылы!»: Бузова в коротком платье обнажила «сочные» бедра прямо на причале

А теперь Ольга оказалась в Турции. Она поделилась пикантными кадрами, на которых красовалась на причале. Артистка была в коротком золотистом платье и на шпильках покружилась на улице. Она отказалась от белья. Бузова повернулась к камере спиной, продемонстрировав свои бедра во всей красе.

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