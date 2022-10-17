«Оля, прикрой тылы!»: Бузова в коротком платье обнажила «сочные» бедра прямо на причале

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она давно покинула шоу «Дом-2». Артистка продолжает выступать на сцене. Обычно она не пропускает громкие мероприятия. Ольга любит внимание, поэтому всегда старается выглядеть ярко. Примечательно, что в этом году она активно занимается спортом, но пока не вернулась в форму.
Примечательно, что Ольга на днях уехала в Сочи. Она устроила себе отдых, отправившись в баню. Примечательно, что артистка без стеснения позирует в бикини. А потом она отправилась на корабле в море. Прямо на борту состоялся спектакль, где артистка приняла участие.
А теперь Ольга оказалась в Турции. Она поделилась пикантными кадрами, на которых красовалась на причале. Артистка была в коротком золотистом платье и на шпильках покружилась на улице. Она отказалась от белья. Бузова повернулась к камере спиной, продемонстрировав свои бедра во всей красе.
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Поклонники удивились таким кадрам. Многие заметили, что фигура у Ольги стала более пышной. «Мне кажется или там прям животик такой у нее?», «Ноги кривить зачем?», «Такие ноги-столбы», «Ну никак не похудеет», «Оля, коротковат наряд», «Оля, прикрой тылы!», «Хочется прикрыть этот срам», — стали писать подписчики.