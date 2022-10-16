«Тимати, прости! Слила нашу историю»: Светлана Бондарчук раскрыла секрет рэпера

Новым героем ее проекта стал стилист Александр Рогов. Он пустил ее к себе домой в квартиру, которая находится в центре Москвы. За чашкой кофе они обсудили не только модные тенденции. Также Рогов показал уникальные вещи из своего гардероба. И тут Бондарчук была восхищена большой сумкой «Келли» Hermes для путешествий. Она решила рассказать историю, которая связана с похожей сумкой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».