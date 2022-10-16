«Тимати, прости! Слила нашу историю»: Светлана Бондарчук раскрыла секрет рэпера

Светлана Бондарчук является бывшей моделью, а также светской львицей. Много лет она прожила в браке с Федором Бондарчуком, но они развелись. Уже после 50 лет бизнесвумен снова вышла замуж за Сергея Харченко. Теперь они вместе путешествуют и снимают передачу «Света вокруг света».
Новым героем ее проекта стал стилист Александр Рогов. Он пустил ее к себе домой в квартиру, которая находится в центре Москвы. За чашкой кофе они обсудили не только модные тенденции. Также Рогов показал уникальные вещи из своего гардероба. И тут Бондарчук была восхищена большой сумкой «Келли» Hermes для путешествий. Она решила рассказать историю, которая связана с похожей сумкой.
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Светлана Бондарчук и Александр Рогов. Фото: кадр из передачи «Света вокруг света»
Оказалось, что в свое время сам Тимати был готов купить у нее сумку и не побоялся отвалить за нее столько денег, сколько может стоить квартира.
«Ой, я сейчас такую историю расскажу! Вот давайка, Тимати, расскажу, как у нас было на самом деле! Ну всем известный Тимати! Тимати в нашей стране один. Много лет назад у нас с ним было путешествие. Мы куда-то поехали по работе.
Мне подарили на праздник большую брутальную сумку Birkin, прям мальчишечью, очень красивую из кожи. Он видит эту сумку и говорит: «Свет, продай мне ее!» Я не понимаю даже, как продать. Мы возвращаемся обратно. Он снова говорит, что хочет ее купить. А я ее не продаю. Приезжаю домой, Тимати снова пишет. Настырный!» – вспомнила звезда.
Светлана Бондарчук и Александр Рогов. Фото: кадр из передачи «Света вокруг света»
По словам Бондарчук, она еще раз обдумала слова рэпера и позвонила эксперту, чтобы узнать, сколько стоит ее сумка. Выручить за нее она могла приличную сумму.
«Это самая редкая сумка. За ней гоняются. Называется большая сумма. Я звоню Тимати и говорю, забирай сумку, пока не передумала. Я решила, что куплю что-то более необходимое», – отметила светская львица.
«Квартиру, например», – подсказал ей муж.
«Я потом столько раз видела его с моей сумкой. Вещь была хорошая, для этого человека это инвестиция. Тимати, прости, слила нашу историю», – поделилась она.