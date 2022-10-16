Сказочно красиво: Нетребко в брюках цвета припыленной розы и пальто с меховым воротником появилась на ярмарке

Анна Нетребко уже давно стала знаменита на весь мир. Она выступала в Нью-Йорке и Лондоне. В 51 года певица продолжает активно гастролировать. Также она не скрывает, что следит за модой. Только концертных нарядов у нее около 500 штук. Она также хранит коллекции туфель, шляпок и аксессуаров. Звезда не перестает пополнять гардероб.
Этой осенью Анна также не перестает выступать. Она ездила в Израиль и Италию. Каждый раз артистка демонстрирует яркие образы от платьев до комбинезонов. Но теперь она приехала домой в Вену, где устроила застолье с друзьями. Певица любит организовывать праздники.
В скором времени Нетребко отправится в Испанию, а пока она наслаждается отдыхом. Накануне певица отправилась на ярмарку. Она любит покупать картины, статуэтки, но на этот раз артистка выбирала растения. Анна щегольнула в брюках цвета припыленной розы и пальто с меховым воротником и алым узором. Уютный наряд дополнила модная розовая сумка.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит оперная дива. Многие отметили, что ее наряд навеял им дух Рождества. «Ого, какая вы уютная», «Пальто с таким узором идеально подойдет для Рождества», «Ну до чего вы красивая», «У вас бесподобный вкус», «Притягиваете взгляды», — стали писать пользователи Сети.