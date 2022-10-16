Сказочно красиво: Нетребко в брюках цвета припыленной розы и пальто с меховым воротником появилась на ярмарке

В скором времени Нетребко отправится в Испанию, а пока она наслаждается отдыхом. Накануне певица отправилась на ярмарку. Она любит покупать картины, статуэтки, но на этот раз артистка выбирала растения. Анна щегольнула в брюках цвета припыленной розы и пальто с меховым воротником и алым узором. Уютный наряд дополнила модная розовая сумка.

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