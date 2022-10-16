Жакет расстегнулся так удачно: Каролина Севастьянова обнажила «ложбинку греха» прямо на улице

Каролина Севастьянова является художественной гимнасткой. Она завоевала олимпийское золото в Лондоне, а потом завершила карьеру. Недавно зрители увидели ее в шоу «Звезды в Африке». Она заставляла других участниц завидовать ее растяжке, а парни не могли ответи от нее взгляд. А теперь спортсменка отдыхает в Монако.
Пока Каролина не знает, когда вернется на родину. Накануне она отметилась в ярком платье с глубоким вырезом. Гимнастка любят наряжаться для похода в ресторан. Также в ее гардеробе много откровенных юбок.
На этот раз Севастьянова отправилась гулять со своей собакой. Она подчеркнула длинные ноги, надев джинсы. Модный укороченный жакет должен был стать изюминкой образа, но расстегнулся, когда собака прыгнула на хозяйку. Каролина неожиданно засветила свои прелести. Она оголила ложбинку греха прямо на улице.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит спортсменка. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, как эффектно получилось», «Я еще не видела, чтобы джинсы сидели так идеально», «Ну что за красотка», «Ой, жакет удачно распахнулся», «Вы само очарование», «Просто ангел», «Ну нельзя быть такой идеальной», — стали писать подписчики.