Жакет расстегнулся так удачно: Каролина Севастьянова обнажила «ложбинку греха» прямо на улице

На этот раз Севастьянова отправилась гулять со своей собакой. Она подчеркнула длинные ноги, надев джинсы. Модный укороченный жакет должен был стать изюминкой образа, но расстегнулся, когда собака прыгнула на хозяйку. Каролина неожиданно засветила свои прелести. Она оголила ложбинку греха прямо на улице.

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