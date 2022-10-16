«Не знаю, прилично ли так»: Бузова в золотистом мини-платье без белья не скрыла свои прелести на лайнере

Ольга Бузова является известной телеведущей. Раньше она вела «Дом-2» с Ксенией Бородиной. Теперь у нее другие проекты, в которых она снимается. Также артистка активно дает концерты. Она продолжает выбирать броские образы не только для выступлений, но и для обычной жизни. Звезда накануне приехала в Сочи.
Бузова первый день посвятила отдыху. Она наведалась баню, где насладилась массажем и покрасовалась в мини-бикини. Примечательно, что артистка пытается вернуться в форму, поэтому регулярно занимается спортом.
На этот раз Ольга удивила поклонников тем, что оказалась на огромном лайнере. Телеведущая сообщила, что там 16 октября состоится спектакль, в котором она примет участие. А пока артистка принарядилась, чтобы поужинать на борту. Она предстала в золотистом мини-платье и на шпильках. Звезда сделала макияж с акцентом на губы.
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Однако с ней случился конфуз. Бузовой пришлось согнуть колени, чтобы поместиться в зеркало.
«Я в море и нет интернета! Вообще, не знаю, прилично ли так офигенно выглядеть на лайнере? Приходится присаживаться, потому что когда я встаю, не попадаю в зеркало. Все таки рост 178 см плюс каблуки. Мой макияж – это красные губы, хайлайтер, скулы и все. Я пошла на ужин», – заявила артистка.
Поклонники заметили, что Бузова была без белья. Многие посчитали это неприличным. Другие посочувствовали телеведущей, которая из-за роста испытывает неудобства.
«Не знала, что вы высокая», «А так и не скажешь, что у вас рост хороший», «Оля, опять лицо припухлое», «Смешно, в диагональ просто позирует», «Платье надела, а белье нет! Ну что за человек», «Неприлично, однозначно», — стали писать пользователи Сети.