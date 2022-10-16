«Не знаю, прилично ли так»: Бузова в золотистом мини-платье без белья не скрыла свои прелести на лайнере

На этот раз Ольга удивила поклонников тем, что оказалась на огромном лайнере. Телеведущая сообщила, что там 16 октября состоится спектакль, в котором она примет участие. А пока артистка принарядилась, чтобы поужинать на борту. Она предстала в золотистом мини-платье и на шпильках. Звезда сделала макияж с акцентом на губы.

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Однако с ней случился конфуз. Бузовой пришлось согнуть колени, чтобы поместиться в зеркало.