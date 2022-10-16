«Это настоящий щенок!»: Пелагея запечатлела реакцию подросшей дочки на подарок-сюрприз (видео)

Пелагея является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене и успела покорить сердца миллионов поклонников. Многие также знают ее благодаря шоу «Голос. Дети», в котором она не раз была наставницей. У артистки подрастает дочка Таисия. После развода с Иваном Телегиным наследница осталась с мамой.
Примечательно, что Пелагея часто ездит на гастроли. Она также иногда появляется на вечеринках. Однако свободное время певица всегда посвящает дочке. На этот раз она решила порадовать ее без повода.
Пелагея купила щенка породы мальтипу. Она привезла его домой и спрятала в коробку. Когда дочка увидела, что было спрятано внутри, то она была поражена. Малышка Таисия стала обнимать пушистого друга. Потом она стала благодарить маму.
«Он настоящий! Ой, какой! Это настоящий щенок! Вот это счастье!» – радовалась девочка.
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Поклонники были восхищены кадрами. Многие отметили, что Пелагея прекрасная мама. Ей удалось осчастливить свою наследницу. А новый член семьи получил кличку Войс.
«Какая прелесть! Любовь с первого взгляда», «Вот это счастье!», «Тася такая счастливая, прелесть! Очень трогательно», «Какой милашик, это мальтипу?», «То, как Тася раскрывает коробку, напомнило сцену из мультфильма „Леди и бродяга“», «Как мило и трогательно», — стали писать подписчики.
Пелагея с дочкой Таисией. Фото: соцсети звезды