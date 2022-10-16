«Это настоящий щенок!»: Пелагея запечатлела реакцию подросшей дочки на подарок-сюрприз (видео)

Пелагея купила щенка породы мальтипу. Она привезла его домой и спрятала в коробку. Когда дочка увидела, что было спрятано внутри, то она была поражена. Малышка Таисия стала обнимать пушистого друга. Потом она стала благодарить маму.

«Он настоящий! Ой, какой! Это настоящий щенок! Вот это счастье!» – радовалась девочка.

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