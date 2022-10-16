«Такая мадам»: Агата Муцениеце в модном твидовом костюме цвета сочной травы и пальто отметилась в ГУМе

Агата Муцениеце является известной актрисой в России. Она уже много лет строит карьеру и успела полюбиться зрителям благодаря своей роли в сериале «Закрытая школа». Также артистка восемь лет прожила в браке с коллегой Павлом Прилучным. Однако они пережили развод. После этого звезда постройнела и стала еще чаще сниматься в кино.
Примечательно, что в этом году Прилучный снова женился. Теперь он ездит на курорты с Зепюр Брутян. При этом актер не забывает про детей от первого брака. Муцениеце успевает не только строить карьеру, но и видеться с друзьями.
На этот раз Муцениеце неожиданно отправилась в салон красоты. Ей сделали укладку в стиле ретро и макияж в нежных тонах. Она облачилась в новый твидовый костюм цвета сочной травы с юбкой миди. Артистка призналась, что сама в восторге от своего образа.
«Ребят, не могу ни поделиться, какой красивый у меня получился образ! Такая мадам! Спасибо большое за красоту», – сказала звезда.
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Потом Агата также надела пальто карамельного оттенка. Она отправилась в ГУМ, где ей вручили подарок. Актриса продефилировала в своем ярком аутфите. Однако поклонники заподозрили, что она нарядилась для свидания. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну что за леди», «Вам очен идет», «Вы точно спасете мир», «Красивая необыкновенно», «Наряд сногсшибательный», — стали писать подписчики.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды