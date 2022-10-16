«Такая мадам»: Агата Муцениеце в модном твидовом костюме цвета сочной травы и пальто отметилась в ГУМе

На этот раз Муцениеце неожиданно отправилась в салон красоты. Ей сделали укладку в стиле ретро и макияж в нежных тонах. Она облачилась в новый твидовый костюм цвета сочной травы с юбкой миди. Артистка призналась, что сама в восторге от своего образа.

«Ребят, не могу ни поделиться, какой красивый у меня получился образ! Такая мадам! Спасибо большое за красоту», – сказала звезда.

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