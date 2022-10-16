«Ангельски хороша»: Севастьянова в облегающем платье по фигуре засветила «аппетитные» полушария

Каролина Севастьянова давно прославилась на весь мир. Она является художественной гимнасткой. Не раз спортсменка побеждала на соревнованиях. Примечательно, что она завоевала олимпийское золото в Лондоне. Каролина завершила карьеру, поэтому теперь много путешествует. При этом она держит себя в форме.
Не так давно Каролина снова оказалась в Монако. Она наслаждается отдыхом со своим бойфрендом. Чемпионка регулярно делится пикантными снимками, на которых позирует в бикини. Она предпочитает хвастаться своей подтянутой фигурой.
На этот раз Севастьянова решила покрасовалась в оранжевом силуэтном платье с откровенным декольте. Она выставила напоказ свои пышные полушария. Спортсменка продемонстрировала свои формы на камеру, дразня поклонников.
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Каролна Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Фанаты остались под впечатлением. Многие осыпали комплиментами гимнастку. «Ох, вы просто бесподобны», «Я просто сражен этими формами», «Ангельски хороша», «Есть на что посмотреть. Когда есть что показать», «Вау, вы богиня», «Платье сидит идеально», «Каролина, вы сладкая конфетка», — стали писать подписчики.