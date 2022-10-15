«Ой, а что с ножками?»: Бузова в кожаных брюках в облипку ужаснула своей «косолапой» походной

Примечательно, что 15 октября Ольга отправилась на причал. Она с букетом стала позировать у лайнера. Артистка сообщила, что окажется на борту. Она облачилась в кожаные брюки в облипку. Телеведущая подчеркнул свои округлые ягодицы. Ботинки на толстой подошве дополняли ее монохромный лук.

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