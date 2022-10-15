«Ой, а что с ножками?»: Бузова в кожаных брюках в облипку ужаснула своей «косолапой» походкой

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже давно трудится ведущей развлекательных шоу. Примечательно, что артистка также активно дает концерты. В свои 36 лет она смогла заработать целое состояние. Примечательно, что звезда продолжает удивлять публику своими образами. Но в этом году она стала больше отдыхать.
На днях Бузова успела сняться в шоу Иды Галич, а также выступила на сцене в наряде русалочки. Потом телеведущая уехала в Сочи. Она устроила себе выходной, отправившись в баню. Не обошлось без фото в купальнике.
Примечательно, что 15 октября Ольга отправилась на причал. Она с букетом стала позировать у лайнера. Артистка сообщила, что окажется на борту. Она облачилась в кожаные брюки в облипку. Телеведущая подчеркнул свои округлые ягодицы. Ботинки на толстой подошве дополняли ее монохромный лук.
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«Цель стоит! Завтра играем на лайнере спектакль», – написала звезда.
Однако одни подписчики стали критиковать ее походку, а другие посчитали, что у нее слишком дерзкий образ. «Прекрати косолапить», «Как-то криво ходит», «Какая красота, какой лайнер», «Брюки прям трещат», «Оля, драники хорошо зашли», «Ой, а что с ножками?», «Что-то не то! Почему так криво идет?» — стали писать пользователи Сети.