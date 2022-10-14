Устаревшие брюки все испортили: Агата Муцениеце отметилась в костюме самого модного цвета сезона

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже снимается в сериалах и фильмах. Долгое время Агата состояла в браке с Павлом Прилучным. Она родила двоих детей — сына Тимофея и дочку Мию. А после развода актриса похудела и сменила имидж. Теперь она частая гостья на красных дорожках.
Недавно Агата устроила шопинг. Она присмотрела романтичные платья для свиданий. Также актрисе приглянулся твидовый костюм с юбкой. Она вскоре щегольнула в нем на работе. А вот накануне артистка отправилась на интервью.
На этот раз Муцениеце выбрала наряда Оксаны Лаврентьевой. Она покрасовалась в костюме с удлиненным жакетом и узкими брюками в оттенке фиалок. Она решила дополнить образ ботинками сиреневого цвета на шнуровке.
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Поклонники посчитали, что Агата выглядит ярко, но некоторые решили, что наряд ее полнит.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Образ актрисы оценила для сайта Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Диана Плиско.
«В тренде костюмы с широкими брюками палаццо или клеш, но не как на Агате — зауженные к низу 9/10. Такие уже абсолютно немодные. Цвет у костюма красивый, модный. Хочется отметить, что у актрисы безобразная и абсолютно не стильная обувь. Если оставить брюки, то сюда бы подошли туфли-лодочки или ботильоны. Тогда бы она смотрелась более стройной и даже посовременней.
В целом цвет и жакет удачные, а все остальное — промах. Цвет один из модных в этом сезоне. Агате он очень подходит. Она убрала волосы — это красиво смотрится. Вот если бы были широкие брюки и обувь на каблуке, то образ смотрелся бы куда интереснее», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и стиле на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды — 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro