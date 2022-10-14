Устаревшие брюки все испортили: Агата Муцениеце отметилась в костюме самого модного цвета сезона

На этот раз Муцениеце выбрала наряда Оксаны Лаврентьевой. Она покрасовалась в костюме с удлиненным жакетом и узкими брюками в оттенке фиалок. Она решила дополнить образ ботинками сиреневого цвета на шнуровке.

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Поклонники посчитали, что Агата выглядит ярко, но некоторые решили, что наряд ее полнит.