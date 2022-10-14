Без макияжа, как девочка: Равшана Куркова в мини-шортах козырнула идеальными ножками

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Она пошла по стопам своих родителей, связав жизнь с актерской карьерой. Равшана может похвастаться большим количеством ролей. Многие зрители знают ее по сериалу «А у нас во дворе», а также она снялась в картинах «Балканский рубеж», «Чернобыль». Недавно звезда провела время на съемках сериала «Чайки».
Вот уже два года Куркова путешествует не одна. У нее родился сын Гаспар. Отцом мальчика является бизнесмен Сергей Амарян. Примечательно, что актриса скрывала беременность. А вот наследника она стала показывать, когда ему было уже полтора года. На съемках «Чайки» она также была с малышом.
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На этот раз Куркова решила поделиться снимком, на котором запечатлена в волейбольной форме с мини-шортами. Она блеснула стройными ножками. Актриса была без макияжа. Кадр был сделан на съемках сериала, где она сыграла спортсменку.
Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит артистка в 42 года. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы невероятная», «Такая красивая», «Фигурка бесподобная», «Сложно поверить, что вы рожали! Такая стройная», «Хрупкая и красивая», — стали писать пользователи Сети.
Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды