Без макияжа, как девочка: Равшана Куркова в мини-шортах козырнула идеальными ножками

Вот уже два года Куркова путешествует не одна. У нее родился сын Гаспар. Отцом мальчика является бизнесмен Сергей Амарян. Примечательно, что актриса скрывала беременность. А вот наследника она стала показывать, когда ему было уже полтора года. На съемках «Чайки» она также была с малышом.

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