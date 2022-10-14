Вот чем любовался Купер: Шейк в ослепляющем платье с откровенным декольте обнажила округлый бюст

Ирина Шейк является одной из самых известных топ-моделей в мире. Уже давно она живет в США. У нее были романы с именитыми мужчинами, включая Криштиану Роналду. Пять лет она была с Брэдли Купером и даже родила дочку Лею, но все же рассталась с голливудским актером. Звезду часто видят на улицах Нью-Йорка с малышкой на прогулке.
Этой осенью Шейк посетила Неделю моды в Милане, Лондоне и Париже. Она дефилировала по подиуму в струящихся платьях и латексных нарядах с ботфортами. Российская модель произвела фурор. Она также успела повидаться с другом Риккардо Тиши.
А также Ирина снялась в рекламе, которая была приурочена к годовщине создания парфюмерной линии Тьерри Мюглера. Она предстала в мерцающем платье в пол с откровенным декольте. Наряд подчеркнул ее изящную фигуру. Она обнажила округлую грудь.
Рядом с Шейк расположились еще шесть девушек. Она трогательно поздравила компанию с праздником и почтила память покойного дизайнера, который был ее близким другом.
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Поклонники осыпали комплиментами российскую модель. Многие признались, что она выглядит так, словно ей 18 лет.
«Какая вы бесподобная», «Ослепляющий образ», «До чего вы роскошная», «Фигурка бесподобная», «Какая худенькая», «Просто дива», «Наша Ири самая красивая», «Декольте — произведение искусства», — написали пользователи Сети.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды