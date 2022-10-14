Вот чем любовался Купер: Шейк в ослепляющем платье с откровенным декольте обнажила округлый бюст

А также Ирина снялась в рекламе, которая была приурочена к годовщине создания парфюмерной линии Тьерри Мюглера. Она предстала в мерцающем платье в пол с откровенным декольте. Наряд подчеркнул ее изящную фигуру. Она обнажила округлую грудь.

Рядом с Шейк расположились еще шесть девушек. Она трогательно поздравила компанию с праздником и почтила память покойного дизайнера, который был ее близким другом.

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