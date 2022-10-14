«Вы мне льстите!»: Кудрявцева в блузке блеснула хрупкими плечами, позволив кисточками поводить по декольте

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Телеведущая посмеялась, когда ей стали припудривать ложбинку.

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она большую часть жизни работает на телевидении. Блондинка веде такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». В 51 год она следит за фигурой и не перестает восхищать поклонников своим моложавым видом. Звезда не скрывает, что и у нее появляются возрастные изменения во внешности.

Зачастую Лера хвастается нарядами, которые ей подбирают стилисты. Она часто носит брючные костюмы. Также ей подбирают платья, которые визуально стройнят. А теперь она также снимается в новом сезоне шоу «Суперстар!», где сидит в кресле члена жюри.

А вечером 13 октября Кудрявцева поделилась кадрами из гримерки. Она отметилась в белой романтичной блузке с открытыми плечами. Телеведущая подчеркнула хрупкую фигуру. Визажистка дорабатывала образ. Она стала водить кисточками с пудрой по декольте. Лера не удержалась и пошутила. 

«Делаем грудь», – сказала визажистка.

«Вы мне льстите, Вера!» – с иронией заявила телеведущая.

«Вам все льстят», – добавила она, смеясь.

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Поклонники отметили, что Лера очень стройная. Многие написали, что она находится в отличной форме. К слову, несколько лет назад телеведущая преобразила свою грудь, обратившись к профессионалам. Позже звезда призналась, что теперь довольна скромным видом своего бюста. 

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