«Вы мне льстите!»: Кудрявцева в блузке блеснула хрупкими плечами, позволив кисточками поводить по декольте

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она большую часть жизни работает на телевидении. Блондинка веде такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». В 51 год она следит за фигурой и не перестает восхищать поклонников своим моложавым видом. Звезда не скрывает, что и у нее появляются возрастные изменения во внешности.