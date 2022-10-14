Уснул в плюшевом комбинезоне: Мария Шарапова предстала с маленьким сыном от жениха-миллионера в Италии

Мария Шарапова

Мария Шарапова. Фото: Global Look Press

Британский миллионер Алекс Гилкс запечатлел возлюбленную с наследником на фоне озера Комо.

Мария Шарапова является одной из самых известных теннисисток. Она может похвастаться тем, что пять раз становилась чемпионкой турниров «Большого шлема», а также была первой ракетки мира. Несколько лет назад спортсменка завершила карьеру. Она вскоре обручилась с британским миллионером Алексом Гилксом.

В этом году Шарапова стала мамой. Она родила своего первенца – сына Теодора. Теннисистка быстро вернулась в форму. Это осенью она посетила Неделю моды в Лондоне, Париже и Милане. Спортсменка щеголяла в брюках кюлотах. 

А теперь Мария отдыхает в Италии с женихом с маленьким сыном. На днях она отметилась в модном пальто с крохой на руках. А 13 октября Алекс запечатлел свою возлюбленную на фоне озера Комо. Она держала на руках кроху-сына, который уснул. Мальчик был в плюшевом комбинезоне с ушками медвежонка на капюшона. 

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Мария Шарапова с сыном. Фото: соцсети 

Поклонники восхитились тем, как выглядит Мария. Многие также отметили, что ей повезло с женихом, который демонстрирует избранник теннисистки.  Подписчики осыпали комплиментами спортсменку и ее наследника.

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