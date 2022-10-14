Уснул в плюшевом комбинезоне: Мария Шарапова предстала с маленьким сыном от жениха-миллионера в Италии

А теперь Мария отдыхает в Италии с женихом с маленьким сыном. На днях она отметилась в модном пальто с крохой на руках. А 13 октября Алекс запечатлел свою возлюбленную на фоне озера Комо. Она держала на руках кроху-сына, который уснул. Мальчик был в плюшевом комбинезоне с ушками медвежонка на капюшона.

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