Запретный ракурс: 58-летняя Лолита Милявская поделилась горячим фото, сверкнув ложбинкой

Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото: Global Look Press

Певица запечатлелась в откровенном наряде, не боясь критики.

Лолита Милявская уже давно прославилась не только как певица, но и как женщина без комплексов. Она не скрывает, что пережила много ярких моментов. Артистка не только выступает на сцене, но и порой становится ведущей. В 58 лет она не перестает работать над собой. Два года назад звезда пережила пятый развод. 

Не так давно Лолита смогла провести время с дочкой и родными дома в Болгарии. Однако артиста вернулась в Москву.  Не так давно она щегольнула на сцене в боди изумрудного цвета с эффектом мерцания. Свои формы певица предпочитает подчеркивать. 

А теперь Милявская начала сниматься в шоу «Суперстар. 3 сезон». В соцсети она поделилась кадром со съемочной площадки. Артистка запечатлелась в откровенном наряде, продемонстрировав свое декольте во всей красе. Ей сделали укладку и макияж. Некоторые поклонники посчитали, что звезда использовала запрещенный для женщин элегантного возраста ракурс, оголяющий ее прелести.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Лолита Милявская. Фото: соцсети звезды

Лолита обычно спокойно реагирует на критику. А многие фанаты не скрывают, что любят певицу за ее эпатажные образы. 

«Молодец, Лолита! Умнейшая и талантливая женщина», «Хороша! Красотка! Алая помада шик», В какой вы роскошной форме«, «Сразу видно, что все хорошо на личном фронте», «Декольте попало в кадре», «Такой ракурс 18-летим подходит», «А вы огонь», — стали писать подписчики.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  