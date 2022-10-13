Запретный ракурс: 58-летняя Лолита Милявская поделилась горячим фото, сверкнув ложбинкой

Лолита Милявская уже давно прославилась не только как певица, но и как женщина без комплексов. Она не скрывает, что пережила много ярких моментов. Артистка не только выступает на сцене, но и порой становится ведущей. В 58 лет она не перестает работать над собой. Два года назад звезда пережила пятый развод.
Не так давно Лолита смогла провести время с дочкой и родными дома в Болгарии. Однако артиста вернулась в Москву. Не так давно она щегольнула на сцене в боди изумрудного цвета с эффектом мерцания. Свои формы певица предпочитает подчеркивать.
А теперь Милявская начала сниматься в шоу «Суперстар. 3 сезон». В соцсети она поделилась кадром со съемочной площадки. Артистка запечатлелась в откровенном наряде, продемонстрировав свое декольте во всей красе. Ей сделали укладку и макияж. Некоторые поклонники посчитали, что звезда использовала запрещенный для женщин элегантного возраста ракурс, оголяющий ее прелести.
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Лолита Милявская. Фото: соцсети звезды
Лолита обычно спокойно реагирует на критику. А многие фанаты не скрывают, что любят певицу за ее эпатажные образы.
«Молодец, Лолита! Умнейшая и талантливая женщина», «Хороша! Красотка! Алая помада шик», В какой вы роскошной форме«, «Сразу видно, что все хорошо на личном фронте», «Декольте попало в кадре», «Такой ракурс 18-летим подходит», «А вы огонь», — стали писать подписчики.