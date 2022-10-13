Запретный ракурс: 58-летняя Лолита Милявская поделилась горячим фото, сверкнув ложбинкой

А теперь Милявская начала сниматься в шоу «Суперстар. 3 сезон». В соцсети она поделилась кадром со съемочной площадки. Артистка запечатлелась в откровенном наряде, продемонстрировав свое декольте во всей красе. Ей сделали укладку и макияж. Некоторые поклонники посчитали, что звезда использовала запрещенный для женщин элегантного возраста ракурс, оголяющий ее прелести.

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