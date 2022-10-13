«Еще и ноги раскинула! Срамоту прикрой»: Бузова в леопардовом бра обнажила налившуюся грудь на камеру

Ольга Бузова давно прославилась на всю страну. В этом году артистка активно снимается в новых проектах. Она каждый раз выбирает дерзкие образы для появления на публике. Звезда не скрывает, что пытается вернуться в форму. Однако пока она не перестает хвастаться формами.
Примечательно, что Ольга предстает в нарядах, которые ей подбирают стилисты. Зачастую телеведущая делает акцент на стройных ногах. Она не боится экспериментировать с образами. Однако иногда ей удается удивлять поклонников.
На этот раз Бузова не побоялась предстать в наряде с глубоким декольте. Она позировала в гримерке без макияжа. Блондинка была в лосинах и топе-бра с леопардовым принтом. Телеведущая обнажила свой налившийся бюст. Она наклонилась к камере. Артистка раскинула ноги в стороны, но потом спешно их свела.
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На этот раз поклонники подвергли артистку критике. Многие посчитали, что подобное видео слишком пикантное.
«Еще и ноги раскинула! Срамоту прикрой», «Ну тут прям шикарное декольте», «Оля, вспомни про скромность», «Почему к вам нельзя привыкнуть? Кажется уже ничего не удивит, но нет», «Что за вид! Прикройся», «Ноги! Ну будь же леди», — стали писать подписчики.