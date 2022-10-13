«Еще и ноги раскинула! Срамоту прикрой»: Бузова в леопардовом бра обнажила налившуюся грудь на камеру

На этот раз Бузова не побоялась предстать в наряде с глубоким декольте. Она позировала в гримерке без макияжа. Блондинка была в лосинах и топе-бра с леопардовым принтом. Телеведущая обнажила свой налившийся бюст. Она наклонилась к камере. Артистка раскинула ноги в стороны, но потом спешно их свела.

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