«Спелый фруктик»: Севастьянова в купальнике на шнуровке цвета мандарина оголила свои «сочные» прелести

На этот раз Каролина решила похвастаться обновкой. Она позировала в купальнике цвета мандарина с декольте на шнуровке. Гимнастка подчеркнула свои изящные формы. Она не стала прикрывать округлый бюст и упругие бедра. Севастьянова распустила длинные локоны, демонстрируя всю свою красоту на камеру.

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