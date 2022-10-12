«Спелый фруктик»: Севастьянова в купальнике на шнуровке цвета мандарина оголила свои «сочные» прелести

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка в дерзком монокини сразила поклонников.

Каролина Севастьянова является одной из самых известных российских гимнасток. Она завершила карьеру после того, как победила на Олимпийских играх в Лондоне, заполучив золото. Теперь спортсменка продолжает тренироваться. При этом она много путешествует и даже дважды снялась в шоу «Звезды в Африке».

На этот раз Каролина предпочла провести осень в Монако. Она часто посещает театры и рестораны. Гимнастка предпочитает для таких случаев выбирать женственные платья. Она всегда подчеркивает достоинства своей фигуры. Также много времени спортсменка проводит на пляже, загорая в мини-бикини.

На этот раз Каролина решила похвастаться обновкой. Она позировала в купальнике цвета мандарина с декольте на шнуровке. Гимнастка подчеркнула свои изящные формы. Она не стала прикрывать округлый бюст и упругие бедра. Севастьянова распустила длинные локоны, демонстрируя всю свою красоту на камеру. 

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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Поклонники были сражены тем, как выглядит Севастьянова. Многие отметили, что у нее фигура, которой могут позавидовать даже модели. 

«Реально нереальная», «Как можно быть такой идеальной?», «Ну что за бесподобный ангел», «Такая фигура, что я плачу», «Спелый фруктик», «Это идеальный купальник», «Любуюсь вашими изгибами», «Нет, это лучшее, что я видел», — стали писать пользователи Сети.

Каролина Севастьянова. Фото: Global Look Press

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