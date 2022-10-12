Шикарная сервировка стола: Анна Нетребко в осенней блузке с розами устроила застолье на своей террасе в Вене

Нетребко не скрывает, что хорошо готовит. Она может сделать блюдо из того, что есть в холодильнике. Певица даже издала кулинарную книгу. На этот раз она заварила чай и сварила из яблок компот. Артистка сервировала стол в осенней гамме. Можно было увидеть свечки и статуэтки. Сама Анна облачилась в блузку с розами ярких тонов.

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