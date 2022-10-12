Шикарная сервировка стола: Анна Нетребко в осенней блузке с розами устроила застолье на своей террасе в Вене

Анна Нетребко уже давно прославилась на весь мир. Она регулярно гастролирует по Европе. Раньше певица также часто давала концерты в Нью-Йорке и Москве. Однако в этом году некоторые театры перестали с ней сотрудничать. Примечательно, что она все равно вернулась на сцену. Недавно звезда ездила с концертами в Израиль, а также в Италию.
Примечательно, что Нетребко славится не только своим вокалом, но и чувством стиля. Она любит яркие наряды. Артистка на прогулке в Неаполе красовалась в платье и куртке люксовых марок. А накануне она вернулась домой в Вену.
Нетребко не скрывает, что хорошо готовит. Она может сделать блюдо из того, что есть в холодильнике. Певица даже издала кулинарную книгу. На этот раз она заварила чай и сварила из яблок компот. Артистка сервировала стол в осенней гамме. Можно было увидеть свечки и статуэтки. Сама Анна облачилась в блузку с розами ярких тонов.
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Поклонники восхитились тем, какая Анна хорошая хозяйка. Многие осыпали ее комплиментами. Певица успела устроить посиделки на своей террасе, а также за обеденным столом дома. Везде она уделила внимание деталям, украсив блюда и постелив скатерть в нужной тематике. Звезда впечатлила фанатов своими стараниями.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды