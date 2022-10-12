«Это слишком горячо»: Ирина Шейк в мини-бикини с прозрачной туникой сразила видом своих «сдобных» форм

Ирина Шейк является одной из самых известных российских моделей. Она уже давно покорила мировые подиумы и подружилась с именитыми модельерами.

Ирина живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. Примечательно, что она была в отношениях с Брэдли Купером, но они расстались. Звезда смогла с ним сохранить дружеские отношения.