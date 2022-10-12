«Это слишком горячо»: Ирина Шейк в мини-бикини с прозрачной туникой сразила видом своих «сдобных» форм

Ирина Шейк является одной из самых известных российских моделей. Она уже давно покорила мировые подиумы и подружилась с именитыми модельерами.
Ирина живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. Примечательно, что она была в отношениях с Брэдли Купером, но они расстались. Звезда смогла с ним сохранить дружеские отношения.
Этой осенью Шейк находилась в разъездах. Она посетила Милан, Лондон и Париж. Модель приняла участие в Неделе моды. Ей удалось продефилировать в струящемся платье на показе Chanel. А вот на шоу Vivienne Westwood она произвела фурор в латексном наряде.
По всей видимости, после плодотворной работы Ирина выделила время на отдых. В соцсети она выложила пикантные кадры. Модель в купальнике в клетку и прозрачной тунике в сумерках прошлась по побережью. Она оголила свои ягодицы во всей красе и похвасталась осиной талией. Шейк была с мокрыми волосами.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
«Летние снимки», – написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит русская красавица. Ее осыпали комплиментами. «Ирина — красота!», «Вид сзади просто обезоруживает», «Кака сдобная, вкусная», «Вот это фигура», «Это слишком горячо», «Хорош! Какая вы идеальная», «Шикарный вид», «Модель даже на отдыхе», — стали писать пользователи Сети.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды