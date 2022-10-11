«Еще и трусики сняла»: Кристина Асмус бесстыдно задрала сорочку, показав сокровенное

Кристина Асмус является известной актрисой. Многие следят за ее творчеством с тех пор, как она снялась в сериале «Интерны». Со временем артистка стала сниматься в более откровенных постельных сценах. А после развода с Гариком Харламовым она также стала чаще публиковать откровенные кадры в соцсетях.
Примечательно, что Кристина в свои 34 года не перестает следить за фигурой. Она то и дело экспериментирует с имиджем. Порой актриса видится с бывшим мужем, к примеру, на школьной линейке, когда они отводят дочку на учебу.
Также Асмус посвящает время театру. Иногда коллеги ловят ее в полураздетом виде в гримерке. Но на этот раз сама актриса выложила личное видео. На кадрах она предстала в черной сорочке. Звезда размазала макияж и растрепала волосы. Кристина стала танцевать и неожиданно задрала платье, засветив кружевные трусики, а потянула их вниз.
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Поклонники были ошарашены увиденным. Видео у многих вызвало оторопь. Примечательно, что некоторые даже осудили артистку. «Ой, что происходит?», «Кристина, что за поведение?», «Мне кажется, вы это случайно выложили», «Еще и трусики сняла», «Не зря Гарик от вас сбежал», «Дикость какая», — стали писать пользователи Сети.