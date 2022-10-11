«Еще и трусики сняла»: Кристина Асмус бесстыдно задрала сорочку, показав сокровенное

Также Асмус посвящает время театру. Иногда коллеги ловят ее в полураздетом виде в гримерке. Но на этот раз сама актриса выложила личное видео. На кадрах она предстала в черной сорочке. Звезда размазала макияж и растрепала волосы. Кристина стала танцевать и неожиданно задрала платье, засветив кружевные трусики, а потянула их вниз.

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