«Виляет своими прелестями»: Клава Кока в джинсах с высокой посадкой блеснула женственными формами

Клава Кока несколько лет выступает на сцене и собирает полные концертные залы. Певица славится не только своими песнями, но и стилем. Она не боится выглядеть броско. Артистка может похвастаться тем, что без стеснения оголяется для журналов и подбирает провокационные образы.
Примечательно, что Клава для выступлений и съемок выбирает то прозрачные платья, то короткие шорты. Певица часто делится смелыми снимками. Она не скрывает, что мечтает встретить достойного парня. Артистка порой сожалеет, что ей не перед кем блистать в нижнем белье.
На этот раз Клава покрасовалась в белом худи и остромодных джинсах с высокой посадкой. Певица выбрала фасон, который выгодно подчеркивает талию и визуально увеличивает рост. Артистка танцевала, виляя своими бедрами. При этом она обнажила живот. Кока грациозно двигалась перед камерой.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая вы эффектная», «Вау, очень эффектно», «А животик — самое сокровенное», «Джинсы сидят сногсшибательно», «Виляет своими прелестями», «Мужчины точно оценили», — стали писать пользователи Сети.