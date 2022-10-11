Волосы влажные, рот приоткрыт: трепетная Михалкова показалась на людях в банном халатике (фото)

Юлия Михалкова.

Юлия Михалкова. Фото: Global Look Press 

Артистка Юлия Михалкова бывает очень волнительной.

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова после ухода из проекта активно принимает участие в съемках сериалов, фильмов, шоу, задействована на фотосессиях.

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Не удивительно, что артистка востребована — ее внешности можно позавидовать, а от харизмы звезды пострадало не одно мужское сердечко.

В личном блоге Юлия Михалкова нередко выкладывает фотографии, от которых у сильной половины человечества ноги подкашиваются. На сей раз Михалкова рассекретила закулисные кадры, на которых предстает в одном лишь банном халатике. Разве такое увидишь по телевизору?

На снимке Михалкова сделала «влажную» укладку волос, приоткрыла рот и томно показала на себя пальчиком.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

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