Отказалась от лифа и оконфузилась: Бузова в неудачном образе показала скромный бюст во всей красе

Ольга Бузова не скрывает, что любит удивлять публику. Артистка в свои 36 лет продолжает сниматься в новых проектах и появляться на красных дорожках. Она носит смелые наряды, подчеркивая свои формы. Звезда пытается похудеть, и уже несколько месяцев активно занимается спортом, но пока не достигла желаемого результата.
Примечательно, что Ольга в этом году дважды ездила в Африку на съемки. Она продолжает делиться кадрами, которые были сделаны на проекте. Артистка старается подбирать колоритные наряды. Порой она позволяет себе оголять свои достоинства.
Примечательно, что на новых кадрах Бузова позировала в силуэтной юбке со звериным принтом и топе, который был завязан на узел. Она отказалась от лифа, поэтому засветила грудь во всей красе.
Также телеведущая похвасталась плоским животом, но при этом поклонники заметили, что у нее пропала талия. Они также заподозрили ее в использовании фотошопа.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
На Ольгу обрушилась критика. Многие посчитали, что у нее был неудачный лук.
«Лицо поплыло смялось от фотошопа», «Ну вот и минус отказала от лифа, грудь убежала вниз», «Талии нет совсем», «Как-то не очень! Дешевый наряд», «Ой, а что произошло? Мандаринки погрустнели», «Фотошоп не лучший друг», — стали писать пользователи Сети.