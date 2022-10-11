Отказалась от лифа и оконфузилась: Бузова в неудачном образе показала скромный бюст во всей красе

Примечательно, что на новых кадрах Бузова позировала в силуэтной юбке со звериным принтом и топе, который был завязан на узел. Она отказалась от лифа, поэтому засветила грудь во всей красе.

Также телеведущая похвасталась плоским животом, но при этом поклонники заметили, что у нее пропала талия. Они также заподозрили ее в использовании фотошопа.

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