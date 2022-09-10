Неземная фигура: Ходченкова в прозрачных велосипедках засветила изящные бедра во всей красе у пилона

Светлана Ходченкова является одной из самых известных актрис. Она не скрывает, что зачастую режиссеры предлагают ей играть роковых красавиц.
Блондинка обладает стройностью и запоминающейся внешностью. Она снялась в картинах «Любовь в большом городе», «Пять невест», «Мамы», «8 первых свиданий».
Ходченкова тщательно скрывает личную жизнь. Она делится кадрами со съемок и красных дорожек. В 39 лет актриса может дать фору топ-моделям. Примечательно, что она каждый год отдыхает на дорогих курортах и дразнит снимками в бикини фанатов. Также уже несколько лет артистка занимается pole dance.
На этот раз Светлана поделилась горячим кадром. Она танцевала на пилоне в топе и прозрачных лосинах, которые позволили ей засветить нижнее белье и упругие бедра. Актриса продемонстрировала точеную фигуру. Ходченкова была в босоножках на длинном каблуке, которые называют «стрипы». Она грациозно взмахнула длинными волосами.
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Светлана Ходченкова. Фото: соцсети звезды
Блондинка взбудоражила поклонников своей безупречной фигурой. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая соблазнительная»,«Боги, какие точеные бедра», «Вообще нет изъянов», «Вы просто богиня», «Эти длинные ноги сводят с ума», «Ох, как на вас налюбоваться», «Красивая невозможно», — прокомментировали пост подписчики.