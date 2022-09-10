Неземная фигура: Ходченкова в прозрачных велосипедках засветила изящные бедра во всей красе у пилона

Светлана Ходченкова является одной из самых известных актрис. Она не скрывает, что зачастую режиссеры предлагают ей играть роковых красавиц.

Блондинка обладает стройностью и запоминающейся внешностью. Она снялась в картинах «Любовь в большом городе», «Пять невест», «Мамы», «8 первых свиданий».