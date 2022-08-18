Невестка Орбакайте в леопардовом бикини на тесемках козырнула точеной фигурой перед внуком Пугачевой

Кристина Орбакайте прославилась не только как певица, но и многодетная мама. Она вырастила сыновей Никиту Преснякова и Дени Байсарова.
А теперь артистка занимается воспитанием дочки Клавдии. Старший наследник звезды пошел по ее стопам. Он тоже певец, а также актер. Музыкант счастлив в браке с Аленой Красновой.
Недавно избранница Никиты приняла участие в смелой фотосессии. Она примерила платье с откровенными разрезами. Тогда Алена удивила поклонников. Пока пара не планирует заводить детей, поэтому избранница артиста много занимается спортом, следит за внешностью, чтобы выглядеть на съемках безупречно.
А вот 18 августа пара решила отдохнуть с друзьями. Они приехали на речной пирс. Там Никита устроил пикник. А невестка Орбакайте решила покрасоваться в леопардовом купальнике на тесемках. Она обнажила плоский живот. Избранница артиста наслаждалась прохладительным напитком, а внук Аллы Пугачевой был в шортах и лонгсливе.
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Поклонники восхитились фигурой модели. Многие осыпали ее комплиментами. Пара предпочла жаркий день провести на свежем воздухе. Пользователи Сети были рады видеть супругов вместе.
«Как круто», «Ох, компания шикарная», «Алена, какая вы стройная», «Фигура такая, что можно только завидовать», «Выглядите потрясающе», «Модное бикини» , В купальнике в жару — это кайф», — стали писать подписчики.