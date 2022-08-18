Невестка Орбакайте в леопардовом бикини на тесемках козырнула точеной фигурой перед внуком Пугачевой

Кристина Орбакайте прославилась не только как певица, но и многодетная мама. Она вырастила сыновей Никиту Преснякова и Дени Байсарова.

А теперь артистка занимается воспитанием дочки Клавдии. Старший наследник звезды пошел по ее стопам. Он тоже певец, а также актер. Музыкант счастлив в браке с Аленой Красновой.