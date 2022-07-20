Нет слов: 44-летняя Федорова в шифоновом халате не скрыла изящную фигуру на яхте

Оксана Федорова долгое время работала на телевидении. После победы в конкурсе «Мисс Вселенная» она стала частой гостьей на красных дорожках и музыкальных мероприятиях.

Светская львица обладает сильными вокальными данными, поэтому порой выступает на сцене. При этом она растит двоих детей вместе с мужем — офицером ФСБ.