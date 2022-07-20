Нет слов: 44-летняя Федорова в шифоновом халате не скрыла изящную фигуру на яхте

Бывшая обладательница титула «Мисс Вселенная» поделилась смелым кадром. Она сразила поклонников своими формами.
Оксана Федорова

Оксана Федорова. Фото: Global Look Press

Оксана Федорова долгое время работала на телевидении. После победы в конкурсе «Мисс Вселенная» она стала частой гостьей на красных дорожках и музыкальных мероприятиях.

Светская львица обладает сильными вокальными данными, поэтому порой выступает на сцене. При этом она растит двоих детей вместе с мужем — офицером ФСБ. 

Этим летом Оксана отправилась в Сочи. Там ее дочка Елизавета проводит время в балетном лагере. Сама светская львица успевает не только работать, но и отдыхать. В 44 года она обладает стройной фигурой, но показывает ее нечасто.

На этот раз Федорова решила поделиться своими отпускными фото. Если раньше она позировала в купальнике у бассейна, то теперь отправилась кататься на яхте.

Мама двоих детей предстала в купальнике с эффектом мерцания и шифоновом халате. Она обнажила изящные формы под открытым небом. 

Оксана Федорова. Фото: соцсети звезды

На этот раз она получила множество комплиментов. Поклонники отметили, что даже спустя 20 лет со дня конкурса она не изменилась.

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«Ну очень красивая», «Как вам удается не стареть?», «Роскошная фигура», «Словно и не было 20 лет», «Какая у вас красивая фигурка! Ножки идеальные», «Так не каждая выглядит после 40 лет», «Шикарная во всем», — прокомментировали пост подписчики.

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