Нет слов: 44-летняя Федорова в шифоновом халате не скрыла изящную фигуру на яхте

Оксана Федорова долгое время работала на телевидении. После победы в конкурсе «Мисс Вселенная» она стала частой гостьей на красных дорожках и музыкальных мероприятиях.
Светская львица обладает сильными вокальными данными, поэтому порой выступает на сцене. При этом она растит двоих детей вместе с мужем — офицером ФСБ.
Этим летом Оксана отправилась в Сочи. Там ее дочка Елизавета проводит время в балетном лагере. Сама светская львица успевает не только работать, но и отдыхать. В 44 года она обладает стройной фигурой, но показывает ее нечасто.
На этот раз Федорова решила поделиться своими отпускными фото. Если раньше она позировала в купальнике у бассейна, то теперь отправилась кататься на яхте.
Мама двоих детей предстала в купальнике с эффектом мерцания и шифоновом халате. Она обнажила изящные формы под открытым небом.
Оксана Федорова. Фото: соцсети звезды
На этот раз она получила множество комплиментов. Поклонники отметили, что даже спустя 20 лет со дня конкурса она не изменилась.
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