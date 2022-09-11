Нет слов: 39-летняя Подольская в золотистом комбинезоне и на шпильках козырнула фигурой в День города

На этот раз Подольская выступила на сцене в День города. 10 сентября в Москве в нескольких местах проходили концерты и развлекательные мероприятия. Артистка оказалась в парке аттракционов «Остров Мечты». Жена Преснякова облачилась в золотистый комбинезон с широким поясом, который подчеркнул ее точеную фигуру. Лук дополнили лодочки на шпильке.

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