Нет слов: 39-летняя Подольская в золотистом комбинезоне и на шпильках козырнула фигурой в День города

Наталья Подольская является известной певицей. После участия в шоу «Фабрика звезд» на нее обрушилась слава. Она уже давно счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Артистка успешно совмещает карьеру и материнство. У пары подрастает семилетний сын Артемий и годовалый Иван. Недавно звезда впервые отвела старшего сына в школу.
Если летом Наталья отдохнула с семьей в Испании. Она лишь недавно влилась в прежний график. Примечательно, что певица быстро вернулась в форму после вторых родов. Она предпочитает носить женственные и броские наряды.
На этот раз Подольская выступила на сцене в День города. 10 сентября в Москве в нескольких местах проходили концерты и развлекательные мероприятия. Артистка оказалась в парке аттракционов «Остров Мечты». Жена Преснякова облачилась в золотистый комбинезон с широким поясом, который подчеркнул ее точеную фигуру. Лук дополнили лодочки на шпильке.
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Поклонники дождались Подольскую. Многие осыпали ее комплиментами. Певица сфотографировалась с фанатами. Многие отметили, что в 39 лет она обладает точеной фигурой. Добавим, что также в этот день выступила Кристина Орбакайте, Лариса Долина и другие звезды.