Нескромное селфи: Севастьянова в кожаном платье-бюстье засветила округлый бюст в уборной

Каролина Севастьянова является известной гимнасткой. Она уже много лет не участвует в соревнованиях. Примечательно, что ей удалось завоевать множество наград.

Она также стала олимпийской чемпионкой. Но уже больше пяти лет спортсменка посвящает время путешествиям. А иногда она снимается для телевизионных шоу.