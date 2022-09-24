Нескромное селфи: Севастьянова в кожаном платье-бюстье засветила округлый бюст в уборной

Каролина Севастьянова является известной гимнасткой. Она уже много лет не участвует в соревнованиях. Примечательно, что ей удалось завоевать множество наград.
Она также стала олимпийской чемпионкой. Но уже больше пяти лет спортсменка посвящает время путешествиям. А иногда она снимается для телевизионных шоу.
В этом году Каролина предпочитает проводить время в Монако. Она не скрывает, что любит отдыхать с шиком. Вечерами гимнастка отправляется в рестораны, где предстает в вечерних платьях. Иногда она веселится на вечеринках. Также спортсменка то и дело нежится у бассейна в мини-бикини. Она поддерживает себя в форме.
На этот раз Севастьянова поделилась кадром, который сделала в уборной. Она предстала в кожаном платье-бюстье по фигуре. Гимнастка выставила напоказ свое декольте, похваставшись пышным бюстом. Она кокетливо позировала у зеркала, не скрывая достоинств. При этом Каролина распустила волосы и нюдовый макияж.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит чемпионка. Многие признались, что кадр получился пикантным.
«Ну просто красотка», «А наряд у вас просто вау», «Ох, какой ракурс», «Каролина, ну это неприлично! Может не стоит делать фото в таких местах», «Когда нарядит сидит идеально», «Просто слов нет! Ваши формы — фантастика!» — стали писать подписчики.