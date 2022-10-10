«Нереальные формы»: 35-летняя Самбурская приспустила лосины, оголив свои рельефные формы на камеру

На этот раз Самбурская предстала в лосинах и лифе. Она позировала без макияжа, засветив декольте. Актриса решила приспустить лосины, оголив свой рельефный пресс. Она показала прокачанный живот и тонкую талию. Примечательно, что артистка позировала в спальне. Она предпочла не делать подпись к смелому кадру.

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