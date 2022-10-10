«Нереальные формы»: 35-летняя Самбурская приспустила лосины, оголив свои рельефные формы на камеру

Настасья Самбурская является одной из самых известных актрис в стране. Многие поклонники знают ее благодаря сериалу «Универ». Она пополнила копилку большим количеством ролей, а также начала петь. Артистка даже получила премию «Шансон года». Пока лишь в личной жизни она не обрела успех. Звезда не скрывает, что у нее высокие запросы к потенциальному любимому мужчине.
При этом сама Настасья регулярно работает над собой. Она занимается спортом и хвастается результатами. В бикини актриса позирует без стеснения. Также она экспериментирует с имиджем, меняя прически.
На этот раз Самбурская предстала в лосинах и лифе. Она позировала без макияжа, засветив декольте. Актриса решила приспустить лосины, оголив свой рельефный пресс. Она показала прокачанный живот и тонкую талию. Примечательно, что артистка позировала в спальне. Она предпочла не делать подпись к смелому кадру.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит 35-летняя актриса. Многие отметили, что она выглядит впечатляюще. «Ого, как вы прокачались», «Фигура просто завораживает», «Такое нельзя прятать под одеждой», «Хорошенькая такая без косметики», «Ох, талия космическая», «Нереальные формы», «Пресс ух», — стали писать пользователи Сети.