Неотразима: Кети Топурия в мерцающем мини-платье сразила публику идеальной фигурой

Кети Топурия является одной из самых популярных певиц. Уже больше 15 лет она состоит в группе «А’Студио».
Артистка признавалась, что в свое время смогла похудеть, а потом стала сотрудничать с дизайнерами из Грузии. Поклонники каждый раз восхищаются ее женственными нарядами. Она не боится экспериментировать с образами.
Недавно Топурия отпраздновала день рождения своей дочки Оливии от первого брака. На празднике певица щегольнула в костюме-кимоно цвета фуксия. Она показала и подросшего сына Адама, которому уже годик. А теперь артистка готовится выступить на большом концерте для выпускников. Она решила похвастаться новым образом.
Кети примерила мерцающее платье с разрезами. Наряд подчеркнул не только ее талию, но и пышный бюст. Певица решила сделать нюдовый макияж.
Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Друзья и поклонники восхитились ее аутфитом. Даже певица Алсу едва нашла слова. «Оу май гад», — написала она. «Просто прекрасная, как всегда», «Куколка», «С такой фигуркой только такое и носить», «Кети, вы — супер женщина, супер исполнитель, обожаю вас!», «Платье крутое», «Что ни образ, то мечта», — прокомментировали пост подписчики.