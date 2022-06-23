Неотразима: Кети Топурия в мерцающем мини-платье сразила публику идеальной фигурой

Кети Топурия является одной из самых популярных певиц. Уже больше 15 лет она состоит в группе «А’Студио».

Артистка признавалась, что в свое время смогла похудеть, а потом стала сотрудничать с дизайнерами из Грузии. Поклонники каждый раз восхищаются ее женственными нарядами. Она не боится экспериментировать с образами.