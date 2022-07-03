Неловко получилось: Рудова в кукольном платье не по размеру блеснула своими прелестями на публике

Наталья Рудова является известной актрисой. Она прославилась благодаря роли в сериале «Татьянин день».
Примечательно, что блондинке зачастую приходится играть на одной площадке с привлекательными мужчинами. В этом году она успела сняться с Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым.
Примечательно, что Рудова зачастую предстает на публике в женственных нарядах. Она следит за фигурой и предпочитает подчеркивать свои достоинства. В ее гардеробе много топов, корсетом и юбок. На днях блондинка приехала в Турцию. Она проводит время на море с друзьями.
2 июля Наталья решила поплавать на яхте. Она загорала и купалась. В этот день артистке исполнилось 39 лет. Вечером она нарядилась в кукольное белое платье с рукавами-фонариками. Звезда стала красоваться на камеру и сверкнула своим пышным декольте. Наряд бэби-долл оказался ей не по размеру.
Поклонники восхитились тем, как выглядит именинница. Многие осыпали ее комплиментами. «Красиво отдыхаешь», «Какое милое у тебя платье», «Наталья, вы нас радуете своими формами», «Ну вы не могли не засветить свое декольте», «Блондинка на миллион», «Вы шикарно выглядите», — стали писать пользователи Сети.
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