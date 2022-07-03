Неловко получилось: Рудова в кукольном платье не по размеру блеснула своими прелестями на публике

Примечательно, что Рудова зачастую предстает на публике в женственных нарядах. Она следит за фигурой и предпочитает подчеркивать свои достоинства. В ее гардеробе много топов, корсетом и юбок. На днях блондинка приехала в Турцию. Она проводит время на море с друзьями.

2 июля Наталья решила поплавать на яхте. Она загорала и купалась. В этот день артистке исполнилось 39 лет. Вечером она нарядилась в кукольное белое платье с рукавами-фонариками. Звезда стала красоваться на камеру и сверкнула своим пышным декольте. Наряд бэби-долл оказался ей не по размеру.