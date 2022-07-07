Неловкий конфуз: Рудова показала, что происходит, когда плаваешь в бассейне в бикини без лямок

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она гордится тем, что сама купила себе квартиру в Москве и сделала там современный ремонт.
Свою личную жизнь актриса хранит в тайне. Но звезда сериала «Татьянин день» с радостью наряжается для красных дорожек. Она в свои 39 лет не перестает следить за фигурой.
Еще недавно Рудова веселилась на концерте Басты в Москве. Теперь она проводит отпуск в Турции. Даже на курорте актриса не перестает восхищать поклонников. Накануне она щегольнула в крохотном платье, подчеркнув загорелые ноги.
А вот теперь блондинка решила искупаться в бассейне. Она в двухцветном бикини с лифом-бандо окунулась в воду. Наталья не скрыла свои точеные формы. А когда она вынырнула, то засветила декольте, так как купальник сполз. При этом она поперхнулась водой и издала не самый приятный звук.
Артистка посмеялась над собой. А вот поклонники посчитали, что даже в такой конфузной ситуации она выглядел прекрасно. Многие осыпали ее комплиментами.
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К слову, также проводит время в Турции Ксения Бородина. Она остановилась на вилле с детьми. «Ну какая красотка», «Ой, Наташа! Ты шикарная», «И даже маленький конфуз не испортил впечатления», «Шикарно плаваете», — стали писать фанаты. К слову, потом Рудова показала свои формы во всей красе на шезлонге.