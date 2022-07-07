Неловкий конфуз: Рудова показала, что происходит, когда плаваешь в бассейне в бикини без лямок

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она гордится тем, что сама купила себе квартиру в Москве и сделала там современный ремонт.

Свою личную жизнь актриса хранит в тайне. Но звезда сериала «Татьянин день» с радостью наряжается для красных дорожек. Она в свои 39 лет не перестает следить за фигурой.