«Не зря взяла 7 чемоданов»: Бородина в платье бэби-долл с рюшами и модных босоножках отправилась в бар

Ксения Бородина знакома многим благодаря шоу «Дом-2», хотя она также снимается и в других проектах. Ксения смогла заработать целое состояние.

Она не скрывает, что позаботилась о дочках, которым купила по квартире. Сама звезда живет в особняке. Она развелась со вторым мужем и теперь чаще веселится с подругами.