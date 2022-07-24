«Не зря взяла 7 чемоданов»: Бородина в платье бэби-долл с рюшами и модных босоножках отправилась в бар

Ксения Бородина знакома многим благодаря шоу «Дом-2», хотя она также снимается и в других проектах. Ксения смогла заработать целое состояние.
Она не скрывает, что позаботилась о дочках, которым купила по квартире. Сама звезда живет в особняке. Она развелась со вторым мужем и теперь чаще веселится с подругами.
Примечательно, что этим летом Бородина уехала в Турцию. Она сняла виллу в Бодруме, где отдыхает с дочками и подругами. Каждый день телеведущая демонстрирует новые образы.
Она взяла с собой как платья, так и шорты. Днем звезда идет на пляж, а вечером отдыхает в клубах уже без детей, которых оставляет на маму.
А 23 июля Ксения решила принарядиться в платье в стиле бэби-долл. Наряд в оранжевом цвете украшали рюши и пышны рукава. Телеведущая подчеркнула свои стройные ноги. Также она надела модные босоножки.
«Не зря взяла семь чемоданов», – заявила звезда
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие отметили, что она похорошела. К слову, вечер телеведущая провела в баре.
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На днях она призналась, что в Турции находится ее первый муж. Он приезжал, чтобы провести время с дочкой. Сама Бородина не раз намекала, что у нее новый роман, но о личной жизни теперь звезда предпочитает молчать.