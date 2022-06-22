Не успела прикрыться: Муцениеце в одном кружевном белье и колготках подловили в гримерке

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже давно стала знаменитой. Многие зрители полюбили ее за роль в сериале «Закрытая школа», а другие видели, как она стала преображаться после развода с Павлом Прилучным.

В прошлом году артистка даже приняла участие в шоу «Ледниковый период». Она постройнела и сменила имидж.