Не успела прикрыться: Муцениеце в одном кружевном белье и колготках подловили в гримерке

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже давно стала знаменитой. Многие зрители полюбили ее за роль в сериале «Закрытая школа», а другие видели, как она стала преображаться после развода с Павлом Прилучным.
В прошлом году артистка даже приняла участие в шоу «Ледниковый период». Она постройнела и сменила имидж.
И теперь Павел отдыхает в Турции с детьми и новой предполагаемой возлюбленной Зепюр Брутян. А вот Муцениеце стала еще больше сниматься в кино и даже стала носить более женственные наряды. А последний месяц она усиленно тренируется, чтобы хорошо выглядеть.
На этот раз актриса была на съемках, когда коллеги подловили ее в нижнем белье и капроновых колготках. Она сидела за столиком в бигуди и с макияжем. Агата засветила изящные бедра, а вот кружевное декольте закрыла рукой. Прикрыть свои прелести она не успела.
«Смотрите какая!» – восхищенно заявила коллега.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети
Поклонники были восхищены тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, как это красиво», «Это вы удачно зашли», «До чего классная», «Ну просто богиня», «Агата, ты в бигуди вообще бомба», «Такая красавица», «Ну прям только хорошеешь», «Такой вид, что мужчины обомлели», «Нельзя так выглядеть! Слишком красиво», — прокомментировали кадры пользователи Сети.