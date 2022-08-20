«Не тело, а мечта!»: Самбурская в блестящем бикини продемонстрировала подкачанную фигуру во всей красе

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Она прославилась, когда снялась в сериале «Интерны». Примечательно, что после этого ее фильмография пополнила другими работами.
Также она проявила себя на сцене, как певица. Артистка не прячет свой колкий характер и зачастую вступает в полемику с фанатами в Сети.
В последнее время Настасья часто хвастается своей фигурой. Она не скрывает, что много занимается спортом, чтобы оставаться в форме. Актриса в свои 35 лет живет без мужа. Она редко говорит о личной жизни. При этом на мероприятиях звезда щеголяет в очень женственных нарядах.
Недавно Самбурская уехала отдыхать. Она проводит время на море. И в соцсетях артистка решила поделится смелыми кадрами.
На этот раз Настасья в блестящем бикини решила позировать на вилле. Она продемонстрировала рельефне бедра, пышный бюст и проработанный стальной пресс. Однако актриса напрягалась, чтобы похвастаться мышцами. Самбурская рассмеялась, когда подруга попросила ее напрячься. Звезда не боялась быть смешной.
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«Когда пытаешься доказать всему миру, что у тебя есть пресс», – заявила она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Самбурская. Многие пришли в восторг от ее работы над собой. «Какая роскошная фигура», «Вы просто бесподобная», «Выглядите нереально», «Просто восторг! Браво, не тело, а мечта!», «Любусь вашим прессом», «Классная такая», — прокомментировали пост подписчики.