«Не тело, а мечта!»: Самбурская в блестящем бикини продемонстрировала подкачанную фигуру во всей красе

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Она прославилась, когда снялась в сериале «Интерны». Примечательно, что после этого ее фильмография пополнила другими работами.

Также она проявила себя на сцене, как певица. Артистка не прячет свой колкий характер и зачастую вступает в полемику с фанатами в Сети.