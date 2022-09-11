Не скрыла прелести: Ким Кардашьян в «голом» платье блеснула на показе Fendi с Сарой Джессикой Паркер

Американская звезда снова сразила публику своим женственным аутфитом.
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: Global Look Press

Ким Кардашьян является одной из самых известных персон в мире. Она снялась в реалити-шоу, которое сделало ее знаменитой сначала на всю Америку, а потом и за пределами страны. Актриса и модель обладает нестандартной фигурой. Именно  благодаря своей пятой точке она стала легендой. Но недавно она постройнела, что сразу заметили фанаты.

В последнее время многие обсуждают личную жизнь Ким, которая рассталась с очередным бойфрендом. При этом ее не может забыть бывший муж Канье Уэст. Поклонники не скрывают надежды на то, что они еще воссоединятся. Но пока актриса предпочитает привлекать к себе внимание с помощью образов.

Накануне в Нью-Йорке началась Неделя моды. Многие именитые персоны оказались на показах и вечеринках. Кардашьян появилась на презентации новой коллекции Fendi.  Она предстала на публике в пудровом тонком платье в пол, которое подчеркнуло ее формы. Голое платье дополнила миниатюрная сумка. Артистка мокрые волосы завязала в небрежный хвост-жгут. 

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Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды

Ким сидела в первом ряду рядом с Ла Ла Энтони и актрисой, модницей Сарой Джессикой Паркер. А на подиуме выступили лучшие модели , включая Беллу Хадид. Поклонники пришли в восторг, когда увидели кумиров в одном зале. Элегантная Сара грациозно закинула ногу на ногу, как и Кардашьян. Их осыпали комплиментами. 

Ла Ла Энтони, Ким Кардашьян и Сара Джессика Паркер. Фото: соцсети звезды

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