Не скрыла прелести: Ким Кардашьян в «голом» платье блеснула на показе Fendi с Сарой Джессикой Паркер

Накануне в Нью-Йорке началась Неделя моды. Многие именитые персоны оказались на показах и вечеринках. Кардашьян появилась на презентации новой коллекции Fendi. Она предстала на публике в пудровом тонком платье в пол, которое подчеркнуло ее формы. Голое платье дополнила миниатюрная сумка. Артистка мокрые волосы завязала в небрежный хвост-жгут.

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