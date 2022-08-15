Не прикрыла свой тыл: Сивов показал Нюшу в мокром купальнике на белом пляже

Нюша является известной певицей. Она выступает на сцене с юного возраста. Артистка выпустила большое количество хитов.
Примечательно, что теперь она больше времени посвящает своей семье. Нюша счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них подрастают двое детей: Серафима-Симба и Саффрон.
Этим летом Нюша вернулась на сцену. После родов она приложила усилия, чтобы вернуться в форму и продолжает над собой работать. На днях супруги приехали на Мальдивы.
Там они в свое время сыграли свадьбу. А теперь там певица решила отметить свой день рождения. С утра ее поздравила дочка. А потом она повеселилась с мужем.
Сивов решил порадовать именинницу. Они вместе покатались на гидроцикле. Они насладились скоростью и освежающими брызгами. Нюша выглядела счастливой.
Она предстала в алом купальнике с разрезами и спасательно жилете, но потом певица сняла его, не скрыв загорелые формы. Она обнажила свои бедра.
Трогательно ее поздравил муж в соцсетях. Многие осыпали комплиментами артистку. В 32 года она смогла впечатлить публику своей фигурой.
«С Днем рождения, моя любовь. Мой путь, мой ангел, мой наставник, моя муза! И иногда ты бываешь тем самым золотым пенделем для меня. Просто наслаждайся этими 365 днями и бери от них все, что желаешь, на maximum. Люблю», – заявил Сивов.