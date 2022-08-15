Не прикрыла свой тыл: Сивов показал Нюшу в мокром купальнике на белом пляже

Этим летом Нюша вернулась на сцену. После родов она приложила усилия, чтобы вернуться в форму и продолжает над собой работать. На днях супруги приехали на Мальдивы.

Там они в свое время сыграли свадьбу. А теперь там певица решила отметить свой день рождения. С утра ее поздравила дочка. А потом она повеселилась с мужем.