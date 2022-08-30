Не постеснялась показать: Нюша в стрингах сверкнула аппетитными формами на яхте

Нюша большую часть жизни выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов. Артистка в свои 32 года уже стала женой и мамой.
Она счастлива в браке с Игорем Сивовым. У пары подрастают дети: Серафима-Симба и Саффрон. И хоть звезда второй раз стала мамой не так давно, она уже вернулась в форму.
Исполнительница живет в Дубае, но регулярно путешествует. Этим летом Нюша вернулась на сцену, но потом она решила провести время с семьей на Мальдивах.
Там певица отпраздновала свой день рождения. Также она часто делится кадрами, на которых позирует в бикини. Артистка заверяет, что довольна тем, как выглядит после родов.
На этот раз Нюша выложила смелое видео. Она позировала в тунике на яхте. При этом ветер развивал ее волосы. А когда наряд стало развивать от ветра, певица продемонстрировала упругие ягодицы в стрингах от купальника. Она предстала без макияжа. Артистку нисколько не смустило, что она стоит к камере своим достоинством.
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Поклонники были удивлены тому, что молодая мама публикует такие откровенные кадры. Многие все же восхитились тем, как выглядит Нюша в 32 года. «Ого, какой ракурс», «А ты шалунья», «Что-то позируешь ты постоянно полураздетой», «Пора уже принять себя и начать одеваться», «Хороша, особенно вид сзади», — прокомментировали пост подписчики.