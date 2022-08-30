Не постеснялась показать: Нюша в стрингах сверкнула аппетитными формами на яхте

Нюша большую часть жизни выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов. Артистка в свои 32 года уже стала женой и мамой.

Она счастлива в браке с Игорем Сивовым. У пары подрастают дети: Серафима-Симба и Саффрон. И хоть звезда второй раз стала мамой не так давно, она уже вернулась в форму.