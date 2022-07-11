«Не могу остановиться жрать»: Рудова в брюках карго и топе оголила свои соблазнительные формы

Наталья Рудова уже давно строит карьеру актрисы. Она прославилась благодаря роли в сериале «Татьянин день». Уже давно блондинка мечтает, чтобы ей доверили сыграть серьезного персонажа.

Но така как актриса обладает эффектной внешностью и часто одевается максимально женственно, режиссеры предлагают ей роли любовниц и светских львиц.