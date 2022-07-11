«Не могу остановиться жрать»: Рудова в брюках карго и топе оголила свои соблазнительные формы

Актриса после отпуска решила, что готова продолжать кушать и показала, свои прелести на камеру.
Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Наталья Рудова уже давно строит карьеру актрисы. Она прославилась благодаря роли в сериале «Татьянин день». Уже давно блондинка мечтает, чтобы ей доверили сыграть серьезного персонажа.

Но така как актриса обладает эффектной внешностью и часто одевается максимально женственно, режиссеры предлагают ей роли любовниц и светских львиц.

Недавно Рудова провела отпуск в Турции. Она каталась на яхте и делилась откровенными кадрами. Актриса хвасталась точеной фигурой, плавая в бассейне.

А теперь она призналась, что страдает, так как не может перестать много кушать. Наталья покрасовалась в топе и брюках карго. Она обнажила рельефный пресс и декольте. 

«Вот думаю, может перейти в разряд + size. Не могу остановиться жрать. Может реально забить и стать огромной?» – посетовала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. Преданные фанаты отметили, что она находится в прекрасной форме. 

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«Какая ты красотка», «Выглядишь прекрасно», «С такими формами ты всегда хороша», «Обожаю ваш стиль», «Наряд только подчеркнул вашу красоту», «Только сохраните рельефный животик! Это так красиво», — стали писать пользователи Сети.

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