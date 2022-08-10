«Не фигура, а шедевр»: Ходченкова в лосинах и на «стрипах» изящно изогнулась у пилона

Светлана Ходченкова много лет строит карьеру в кино. В 2020 году она с огромным отрывом возглавила топ-50 главных актрис России последнего десятилетия.

Не удивительно, что ей удалось покорить и зарубежную киноиндустрию. Она снялась в картине «Росомаха: Бессмертный» и получила роль в фильме «Кровавая леди Батори», где сыграла графиню.