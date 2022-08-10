«Не фигура, а шедевр»: Ходченкова в лосинах и на «стрипах» изящно изогнулась у пилона

Светлана Ходченкова много лет строит карьеру в кино. В 2020 году она с огромным отрывом возглавила топ-50 главных актрис России последнего десятилетия.
Не удивительно, что ей удалось покорить и зарубежную киноиндустрию. Она снялась в картине «Росомаха: Бессмертный» и получила роль в фильме «Кровавая леди Батори», где сыграла графиню.
В обычной жизни Светлана не частая гостья светских раутов. Она посещает фестивали и порой выходит на красную дорожку. В 39 лет актриса следит за фигурой и без стеснения выкладывает фото с отдыха.
Обычно она проводит время на Мальдивах. А вот о ее личной жизни мало что известно. Поклонники удивляются, что звезда не замужем.
Недавно Ходченкова делилась кадрами с отдыха, где представала в купальнике. Но теперь она решила выложить фото, которое сразило ее поклонников. Актриса занимается пол-дэнсом.
В кадре она в лосинах и топе танцует на пилоне. Светлана изящно изогнулась, стоя на туфлях с большими каблуками – стрипах. Наряд подчеркнул ее идеальную фигуру.
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Светлана Ходченкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники теперь хотят увидеть, как Светлана танцует на шесте. Многие осыпали ее комплиментами. Артистке удалось впечатлить пользователей Сети.
«Боги, какая фигурка», «А вы просто кукла! Какая талия», «Роскошная фигура», «Точеная вся, как статуэтка», «Не фигура, а шедевр», «Ой, ну все», «Что за фурия», «Хорошо, ты нас поразила», — стали писать подписчики.