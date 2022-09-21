Не бедра, а мечта: Каролина Севастьянова в бикини на тесемках свела с ума поклонников

Каролина Севастьянова раньше регулярно участвовала в соревнованиях. Она была художественной гимнасткой и даже смогла получить олимпийское золото. Однако после этой значимой победы спортсменка завершила карьеру. Она продолжает тренироваться и много путешествует. А не так давно гимнастка снялась в третьем сезоне шоу «Звезды в Африке».
В этом году Каролина проводит время в Европе. Она отдыхала в Монако, где часто красовалась в бикини у бассейна. Потом спортсменка посетила Францию и добралась до Италии. Примечательно, что гимнастка любят наряжаться в платье. Она следит за фигурой и продолжает держать себя в форме. На публике звезда предстает в женственных образах.
На этот раз Каролина выложила кадра с пляжа Форте-деи-Марми. Она запечатлелась в черном мини-бикини на тесемках. Гимнастка повернулась вполоборота к камере, оголив плоский живот, округлые бедра и стройные ноги. Севастьянова также засветила свой бюст. Она не стала прикрывать изящные формы.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали ее комплиментами. Севастьянова свела с ума своих фанатов идеальной фигурой. «Ну просто конфетка», «Выглядите просто бесподобно», «Как перестать завидовать», «Ножки роскошные, а бедра — мечта», «Ну вы не перестаете восхищать», «Сколько красоты в одном человеке», — стали писать пользователи Сети.