Не бедра, а мечта: Каролина Севастьянова в бикини на тесемках свела с ума поклонников

На этот раз Каролина выложила кадра с пляжа Форте-деи-Марми. Она запечатлелась в черном мини-бикини на тесемках. Гимнастка повернулась вполоборота к камере, оголив плоский живот, округлые бедра и стройные ноги. Севастьянова также засветила свой бюст. Она не стала прикрывать изящные формы.

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