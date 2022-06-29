«Найди пупок»: Нюша без макияжа и в мини-бикини удивила фанатов неидеальной фигурой

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. Она много лет строит карьеру в шоу-бизнесе и еще в юности успела заработать целое состояние.
Певица теперь больше времени посвящает семье. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым, которому родила дочку Серафиму-Симбу и сына, чье имя пока скрывает.
Недавно Нюша приехала в Москву на некоторое время. Она готовится к возращению на сцену. А пока певица успевает гулять с наследниками и устраивать семейные посиделки.
На этот раз она запечатлелась дома в мини-бикини. Артистка обклеила живот и бедра тейпами. Она покрасовалась на камеру без макияжа.
Нюша. Фото: соцсети звезды
«Тейпированные дела. Восстанавливаю живот. Или "найди пупок"», — написала звезда.
Поклонники были удивлены. Некоторые отметили, что она выглядит странно, а другие заметили, что в форму артистка пока не вернулась, хотя после родов прошло полгода.
«Ну шикарная», «Ой, а что с вами?», «Тут пупок не найти, странно смотришься», «Нюша, ты прям боярышня из деревни», «Разнесло», «Да вроде все и так очень красиво», «Плоский животик не вернешь», «Ну тут ничего привлекательного», — стали писать подписчики.
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