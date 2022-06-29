«Найди пупок»: Нюша без макияжа и в мини-бикини удивила фанатов неидеальной фигурой

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. Она много лет строит карьеру в шоу-бизнесе и еще в юности успела заработать целое состояние.

Певица теперь больше времени посвящает семье. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым, которому родила дочку Серафиму-Симбу и сына, чье имя пока скрывает.